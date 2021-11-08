В ГУВД Ташкента прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения о массовых беспорядках, произошедших на территории парка Magic City в Чиланзарском районе.

По данным управления, 6 ноября примерно в 22:30 сотрудники службы охраны развлекательного комплекса пытались выпроводить четырёх молодых людей, незаконно продающих надувные шары. В результате этого между гражданами У. Д. (2000 г. р.), А. Х. (2002 г. р.), И. У. (2003 г. р.) М. Т. (2004 г. р.) и охранниками парка произошёл конфликт.

По данному факту Следственный отдел при УКД ОВД Чиланзарского района возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В рамках следствия задержаны четверо, принимаются меры по поимке остальных участников инцидента, «в ходе которого не применялось огнестрельное оружие», уточнили в столичном ГУВД.