Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
7 ноября на шахте «Абайская» компании «АрселорМиттал Темиртау» произошёл внезапный выброс метана. Погибли шесть работников, ещё двое пострадали. Всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь семьям шахтёров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
shuhrat inagamov
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