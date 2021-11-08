Sizning Shahardagi Hovlingiz — это крупный коттеджный комплекс, который расположен в пяти минутах от центра Ташкента. Общая площадь проекта составляет 86 тысяч кв. м, на которой в скором времени будут построены более 250 коттеджей.

Современные двухэтажные коттеджи расположатся на полностью закрытой и охраняемой территории. Каждый дом будет иметь индивидуальный забор. Площади участков варьируются от 200 до 250 кв. м, а полезная площадь домов представлена вариантами в 135 и 194 кв. м. Такие коттеджи предусматривают пять или шесть жилых комнат, несколько санузлов, просторную кухню, гардеробную и кладовую.





За порядок на территории комплекса будет отвечать управляющая компания Pro Service Management. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение, очистка общественной территории от мусора, поддержание надлежащей работы всех коммуникационных систем, уход за газоном — все это возьмет на себя профессиональная управляющая компания.

Через дорогу от проекта расположится масштабный торговый молл Alfraganus. В молл вы сможете прийти в поисках любых бытовых товаров, качественного шопинга и развлечений.

На данный момент в продаже всего 46 коттеджей первой фазы, которые будут сданы уже в следующем году. Девелопер предлагает выгодные условия покупки и рассрочку на год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: hovlingiz.uz

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