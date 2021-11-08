Положение о порядке приёма граждан, имеющих стаж работы в отраслях экономики не менее 5 лет, на обучение по заочной и вечерней формам обучения на дифференцированной платно-контрактной основе по результатам собеседования утверждено постановление правительства от 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно положению, министерства, ведомства и крупные хозяйственные объединения смогут давать рекомендации гражданам со стажем работы не менее 5 лет для поступления в вуз на дифференцированную платно-контрактную основу по результатам собеседования.

Вышеперечисленные организации могут рекомендовать до 100 претендентов из центральных и территориальных структур и организаций системы на каждый учебный год. Рекомендации действительны только для того учебного года, когда они были выданы.

Граждане с рекомендациями регистрируются ежегодно с 20 июля по 10 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.

Собеседование будет проходить в период с 20 по 30 августа ежегодно. К зачислению в вузы будут рекомендованы абитуриенты, набравшие 55 баллов из 100 и выше.

Положение не распространяется на высшие военные и военизированные образовательные учреждения, иностранные и негосударственные организации высшего образования в Узбекистане и их филиалы.