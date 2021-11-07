Всемирная выставка Expo 2020 в Дубае в октябре открыла свои двери для посетителей со всего мира. Это первая выставка подобного масштаба в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Грандиозное событие проходит под девизом «Объединяя идеи, создавая будущее».

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году выставку перенесли. Несмотря на то, что борьба с ковидом в мире ещё продолжается, Дубай ждёт гостей. В эмирате ожидают, что до конца марта выставку посетят миллионы туристов.

Выставочные павильоны 192 стран-участниц расположились на площади 438 гектаров. По завершении Expo район переименуют в District 2020, а на базе 80% павильонов расположатся отели, жилые комплексы, бизнес-площадки, рестораны и различные развлечения. 20% строений планируется демонтировать, так как их нельзя использовать под другие нужды.

С высоты птичьего полета территория Expo выглядит как цветок с тремя лепестками. Каждый из них очерчивает границы тематического квартала выставки — «Возможности», «Устойчивое развитие» и «Мобильность».

Павильон «Устойчивое развитие». Фото: Expo 2020.

Несколько лет назад вместо цветка с тремя лепестками здесь была беспросветная сухая пустыня. Чтобы подготовить территорию к этому событию, отсюда вывозили песок и утрамбовывали землю. Теперь плоды этих трудов представлены на всеобщее обозрение. Рассказываем, как попасть на Expo 2020, что смотреть на этой выставке и зачем она проводится.

Ситуация с ковидом

К профилактике коронавируса на выставке, да и в стране в целом, относятся с трепетом. Для въезда в ОАЭ нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его нужно получить на английском языке — это обязательное условие въезда в страну. В аэропорту Дубая тест нужно сдать повторно. Процедура бесплатная для всех, прибывающих в эмират.

Результат приходит по SMS или электронной почте в течение 12 часов или быстрее. Отметим, что сим-карты мобильных операторов Узбекистана UzMobile и Mobiuz в ОАЭ не работают, поэтому лучше дать контакт знакомого человека, проживающего в Дубае или адрес электронной почты.

На территорию Expo попасть можно с сертификатом о вакцинации любым препаратом, либо предъявив отрицательный тест на ковид, полученный не ранее чем за 72 часа до посещения выставки.

Как добраться до Expo 2020

Сайт Expo предлагает добраться до выставочного центра на метро, автобусах, запущенных именно для этого мероприятия, такси или машине. Узнать стоимость проезда и другую информацию об общественном транспорте можно на сайте или в приложении RTA (iOS, Android).

Вокруг центра есть несколько гигантских парковок, где пользователи индивидуального транспорта могут оставить свои машины. Иностранным посетителям для этого нужно специальное разрешение, которое можно получить в Дорожно-транспортном управлении Дубая (RTA) через центры обслуживания Umm Ramool или Al Manarah. Для получения этого разрешения заявителям необходимо подготовить пакет документов.

От парковки до входа на территорию Expo можно доехать на бесплатном автобусе.

Входной билет

Вход на выставку платный. Стоимость однодневного билета составляет 27 долларов США (95 дирхамов ОАЭ). Опытные зрители говорят, что на спокойный обход всех павильонов необходимо 10 дней. Сайт выставки поможет составить индивидуальную программу в зависимости от возраста, пола, гражданства и интересов посетителя и сэкономить время.





Организаторы предлагают различные тарифные планы для посетителей выставки. Кроме того, бесплатный дневной билет на выставку предлагают некоторые авиакомпании, осуществляющие рейсы в Дубай, в том числе компания FlyDubai.

Организаторы предложат бесплатные билеты людям с особыми потребностями, а их сопровождающие смогут воспользоваться 50-процентной скидкой. Для маломобильных людей здесь есть все условия. Подробнее о них можно узнать на сайте Expo 2020. Кроме того, бесплатный доступ на выставку получат посетители старше 60 лет.

Входной билет также не понадобится детям до 18 лет и студентам, имеющим действующие студенческие билеты любого образовательного учреждения. И это отличная новость, потому что выставка и развлечения по-настоящему впечатлят детей. Подростки, кажется, единственные, кто не снимает происходящее вокруг на телефон. Они лишь наблюдают и впитывают.

Транспорт на Expo 2020

Выставочный центр занимает гигантскую площадь. Пеший осмотр быстро утомит посетителей, которым, в любом случае, никуда не деться от хождения пешком в павильонах. Однако по самой территории Expo можно передвигаться на бесплатном автобусе, либо арендовать машину для гольфа.

Чтобы было проще ориентироваться на территории выставочного центра, можно скачайть приложение Expo 2020 Dubai (Android, iOS). Здесь можно проложить маршрут к павильону нужной страны, ресторанам, медпунктам и парковкам, а также узнать последние новости и расписание мероприятий.

Еда и развлечения

Expo — это выставка не только технологий, но и еды. Здесь представлены десятки ресторанов различных кухонь мира. Это уникальная возможность познакомиться с традиционной кухней не самых туристических стран. Повара готовят под руководством известных шефов.

Для Expo 2020 было разработано три специальных ресторанных концепта — и все бюджетные.

В их числе гастрономический проект из Африки Alkebulan. Здесь можно попробовать как уличную еду, так и изысканную кухню Уганды, Туниса, Занзибара, Кении и других стран экзотического континента.





Alkebulan. Фото: Instagram.

Среди других проектов — ресторан ближневосточной кухни Rising Flavours, чья концепция была разработана восемью звездными шефами из ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Саудовской Аравии, и интернациональный фудкорт Kitchen.

Кроме того, практически в каждом павильоне есть свой прилавок, где можно продегустировать национальную кухню.

Каждый день на одной из множества площадок Expo 2020 проходят мероприятия. В плотной программе развлечения на любой вкус — от живой музыки, балета и представлений национального танца до парадов, масштабного празднования Хэллоуина и Рождества и шоу с эффектом присутствия на 360 градусов.

Какие павильоны посетить

Архитектура павильонов — главная достопримечательность Expo 2020. В создании конструкций участвовали лучшие архитекторы мира. Многие сооружения отвечают на вопросы экологической повестки. Фасады некоторых павильонов динамичные.

Павильон «Возможности». Фото: Expo 2020.

В каждом тематическом квартале выставки — «Мобильность», «Устойчивое развитие», «Возможность» — есть главный павильон. Их содержательная экспозиция призвана задеть самые тонкие чувства человека. Аудиовизуальные интерактивные инсталляции настолько впечатляют, что кажется, над их созданием работали лучшие умы и таланты. Но используя технологии, дизайнеры помнили о необходимости смысла. Поэтому последнее слово техники здесь сопровождает обычная драматургия и сторителлинг.

В павильоне «Мобильность» говорят о том, что мобильность бывает физической, информационной и социальной. Первая выражается в перемещении, вторая — в доступности информации и третья — в возникновении идей. Объединяясь в единой целое, эти типы мобильности ведут в нас будущее, которое непременно будет счастливым, — так говорят дети.

В главных павильонах особенно ясно ощущается то, что Expo — это не только всемирная выставка технологий. Это прежде всего выставка идей, надежд и мечт, которые обязательно оправдаются и сбудутся.

Из национальных павильонов особенно выделились Россия, Италия, Саудовская Аравия, Испания и, конечно, ОАЭ.

Последний павильон — один из самых посещаемых на выставке. Его спроектировал известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Сооружение напоминает крылья сокола — эта птица один из символов страны. Внутренние экспозиции посвящены истории нации и достижениям страны за последние годы.

Эмираты много рассказывают о том, что ещё 50 лет назад единственное, что было у них — пустыня. Но сегодня их достижения впечатляют.

Когда ехать на выставку и что делать в Дубае

С октября по март в ОАЭ устанавливается комфортная температура. Зимой не всем будет приятно плавать в море (для этого лучше выбрать более теплые конец осени или начало весны). Но если основная цель поездки — посещение выставки, желательно отдать предпочтение нежарким месяцам.

2 декабря ОАЭ отмечает 50-летие независимости. Учитывая то, как в Дубае любят всё «самое-самое» в мире (высокое здание, высокое колесо обозрение, глубокий бассейн для дайвинга — список можно продолжать), свидетели «золотого» юбилея, вполне вероятно, увидят самое грандиозное шоу в своей жизни. Если планировать поездку в этом году, стоит включить эту дату.

В двух часах езды от Дубая расположены скалистые горы Хаджар. Цепь практически лишена естественного растительного покрова, но здесь можно встретить искусственные сады. В долинах, тем не менее, растут пальмы, травы, цитрусовые, выращивают розы.





Фото: Hatta.

В горах находится регион Хатта, где недавно открылся центр активных развлечений Hatta Wadi Hub. Он предлагает пешие походы по горам Хаджар, в том числе и многодневные через долины. Из других развлечений можно выбрать горный велосипед, батут, стрельбу из лука и многое другое. Для желающих задержаться в Hatta Wadi Hub предусмотрено проживание.





Фото: Hatta.

В Дубае более 700 отелей. Самые роскошные из них — Raffles The Palm Dubai, Atlantis The Palm, W Dubai и другие — расположены на рукотворном острове Palm Jumeirah. Здесь высококлассный сервис, чистые пляжи и очень вкусная кухня от талантливых шефов.

Рассвет у бассейна Raffles The Palm Dubai.

Помимо великолепных ресторанов, каждый отель предлагает свою развлекательную программу. По вечерам в нескольких ресторанах Raffles The Palm Dubai играет живая музыка. В баре SOLA можно послушать джаз, в ресторане PIATTI — виолончель, а в лобби отеля — пианино. Кроме того, здесь большой выбор спа-процедур, имеются закрытый бассейн, хаммамы и тренажерный зал. Сотрудники отеля также могут занять детей в различных клубах.

На острове нет общественного транспорта, за исключением монорельса, который проходит по «стволу» пальмы. Самый удобный способ выбраться в город — на автомобиле. Поэтому тем, кто планирует несколько дней провести на Expo 2020 и добираться до центра на общественном транспорте (дубайское метро — отдельная достопримечательность города), стоит выбрать отель на материковой части города.

Историю строительства острова Palm Jumeirah рассказывают в музее недавно открывшейся смотровой площадки The View. Отсюда открывается обзор на центр города, его деловую часть и весь остров Palm Jumeirah. Среди других популярных смотровых площадок — «рамка» Dubai Frame. Сквозь нее с одной стороны открывается вид на старый город, а с другой — на небоскрёбы.





Вид на Дубай со смотровой площадки The View.

Одно из самых посещаемых достопримечательностей Дубая — башня Бурдж-Халифа. Это самое высокое здание в мире высотой более 820 метров. Под небоскрёбом находится пруд со знаменитым музыкальным фонтаном Дубай, который играет каждый вечер. Шоу фонтанов определенно стоит посмотреть — так говорят даже бывалые путешественники.





Фото: Dubai Frame

Вокруг озера много ресторанов со смотровыми площадками. Особенно вкусно в ресторанном комплексе Time Out Market, который объединяет 17 популярных городских кафе, в том числе великолепную японскую кухню проекта Reif Japanese Kushiyaki.

Новые впечатления можно получить в бассейне для дайвинга глубиной 60 метров Deep Dive Dubai. Опытные дайверы вносят эту локацию в список желаний. Новички же смогут погрузиться лишь на 10 метров в сопровождении инструктора.

Фото: Deep Dive Dubai.

В Deep Dive Dubai использованы новейшие технологии, включая самую современную барокамеру в регионе. На дне бассейна находится затонувший город, который смогут для себя открыть опытные дайверы.

На глубине 6 и 21 метров есть два пространства с выходом на сушу. На верхних уровнях начинающие могут сфотографироваться за подводной игрой в шахматы, бильярд, а также в машине, на велосипеде и с другими объектами. Ознакомиться со всем пространством бассейна также можно со смотровых площадок, расположенных на нижних ярусах комплекса.

Детям будет интересно посетить тропический комплекс Green Planet.

В четырехэтажном здании воссоздана экосистема тропических лесов Амазонии. Здесь свободно летают огромные попугаи и тупики, бегают лемуры и висят ленивцы.