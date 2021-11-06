Проект Zira.uz собрал рецепты ароматных, мягких и сладких сдобных булочек.

Творожные булочки с джемом

Эти булочки получаются нежными за счет творога. При этом они сохраняют качество, за которое так любят сдобу, — воздушность.

Турецкие сдобные плюшки

Из этих красивых сдобных булочек получатся вкусные бутерброды со сливочным маслом. Их также можно дать детям в школу.

Булочки с орешками

Сладкая булочка с горячим чаем — особое удовольствие. Грецкие орехи сделают выпечку интереснее.

Сдобные булочки с сухофруктами

Порадуйте в выходной день своих родных и близких очень вкусными булочкамис сухофруктами. Они невероятно ароматные, сочетают в себе нежный сливочный вкус и целый букет ярких вкусов фруктов.

Булочки как в детском саду

Помните, как в детском саду на полдник подавали чашку горячего молока и булочку с жжёным сахаром? Рассказываем, как сделать их самим.

Булочки с шоколадной пастой

Эти булочки можно делать не только с шоколадной пастой, но и с джемом, маком, изюмом и другими начинками.