13 и 14 ноября «Депо Mall» официально откроет свои двери для жителей и гостей Ташкента.

Мероприятие в честь праздничного открытия продлится два дня и будут направлены на развлечения гостей и подробное знакомство посетителей с ТРЦ. В эти дни каждый желающий сможет принять участие в увлекательных программах, конкурсах, розыгрышах, получить множество призов и подарков, а также рассмотреть ТРЦ с высоты птичьего полета на воздушном шаре.

В шоу-программу также войдут выступления эстрадной исполнительницы Райхон, иллюзиониста, музыкальных групп и танцевальных коллективов. За музыкальным настроением будут следить известные диджеи Ташкента.

«Депо Mall» — это новый концептуальный ТРЦ с комфортными условиями и продуманной логистикой, объединяющий в себе все преимущества современного торгового комплекса. Объект расположился в Чиланзарском районе на месте бывшего трамвайного депо №2.





Любителям шопинга здесь предложат более 150 магазинов одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, ювелирных украшений и часов, электроники, а также сеть магазинов детских товаров. Посетителям будет доступна огромная парковочная зона, по периметру которой будут действовать автомаркет, автосервис и автозаправочная станция.

В торгово-развлекательном центре также откроется самый крупный филиал сети супермаркетов Makro. Для семейного отдыха предусмотрены кинотеатр и услуги детского развлекательного центра Lunapark, где есть множество лабиринтов, батутов и горок.

Особое внимание уделено зоне общественного питания, где на одной площадке встретятся две громкие франшизы — KFC и Burger King. Фуд-корт покорит сердца посетителей, предложив известные и вкусные бренды Ташкента.

Одним из главных поводов для посещения можно считать интерьер, выполненный в соответствии с тематикой трамвайного депо и c использованием присущей атрибутики. Доживший до сегодняшних дней бельгийский вагон уже расположен у главного входа. Он станет символом перерождения исторического объекта. «Депо Mall» станет не только коммерческой зоной, но и местом для культурного времяпрепровождения.





Это будет большой торгово-развлекательный центр в Ташкенте площадью более 42 тысяч кв. м. Он состоит из двух частей: торговая часть с магазинами, кинозалами, зонами развлечений и коммерческая зона, открытие которой запланировано на следующую фазу разработки ТРЦ.

«Депо Mall» является одним из проектов The Tower Mall Management Group. Компания ранее представляла такие коммерческие объекты, как Riviera Mall, ТЦ Shahar Outlet, Anhor Park, ТРЦ Samarqand Darvoza и ТРЦ Compas.

К предстоящему официальному открытию готовится много сюрпризов и подарков для посетителей.

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