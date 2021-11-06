Многие предприниматели с начала эпидемии коронавируса задаются вопросом, стоит ли инвестировать в недвижимость. Консультанты по продажам торгового квартала Alfraganus рассказали, почему коммерческая недвижимость — это доходный и надежный актив.

Из-за пандемии и климатических изменений меняется ритм жизни людей, скорость и условия производства. Ресурсы дорожают, а траты растут. Последние два фактора вызваны беспрецедентной эмиссией денежных средств центральными банками многих стран. Деньги печатают, и это провоцирует инфляцию. Особенность ситуации в том, что в большинстве стран в этих условиях экономика не растет. Деньги обесцениваются, и приходится искать способы сберечь свои накопления.





Один из очевидных способов сохранить средства — вложить их в стабильный актив. Чаще вкладываются в квартиры. Только время окупаемости квартиры будет большим — от 9 до 15 лет в зависимости от цены квартиры и ремонта. Коммерческая недвижимость гораздо более выгодна: доход от нее может составлять 10−20% годовых, а срок окупаемости — около 6️-8 лет.

Alfraganus — это особый формат коммерческой площадки, который сможет функционировать даже в период карантинных ограничений благодаря своей концепции. Торгово-развлекательный молл под открытым небом продуман таким образом, чтобы у каждого помещения был отдельный вход с улицы и на территории проекта оставалось как можно больше свободного пространства и воздуха. Окупаемость проекта от сдачи в аренду составляет семь лет.

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия покупки с первоначальный взносом 10% и системой рассроченного платежа на коммерческие помещения с гарантированными арендаторами.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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