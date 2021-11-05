Колл-центр нового формата Народного банка беспрерывно семь дней в неделю принимает обращения от граждан, оказывает быстрые и качественные услуги.

Через эту систему собирается информация о клиентах, заранее определяются потребности, проводится автоматический маркетинг и прогнозирование продаж, а клиентам предлагаются новые виды услуг.

В колл-центре можно получить оперативную помощь в решении вопросов, касающихся деятельности Народного банка, а также проконсультироваться насчет банковских услуг. Операторы предоставляют все виды услуг удаленно:

блокировка и разблокировка утерянной банковской карты;

информация о балансе банковской карты и истории переводов;

активация услуги «SMS-уведомление» для держателей банковских карт Humo;

определение ID-номера физических лиц для погашения кредитов и прикрепление ID-номера к существующим кредитам клиента;

услуги мобильного банкинга: добавление и удаление счетов, блокировка и разблокировка, активация приложения на новом телефоне при смене смартфона;

услуги интернет-банкинга: добавление и удаление счетов;

услуги для юридических лиц в сервисе SMS-банкинга по добавлению и изъятию необходимых счетов и телефонных номеров;

предоставление информации о задолженности юридических лиц;

определение, прошла ли оплата;

предоставление информации о вкладах клиентов;

ИНПС, прикрепление номера телефона физического лица, чтобы получать информацию о статусе номера счета;

широкий спектр услуг для юридических лиц: присоединение новой компании, смена филиала обслуживания, устранение неполадок в реестре, удаленное обслуживание с помощью Any Desk;

перечисление на банковскую карту пенсионных средств, получаемых наличными;

практическая помощь при получении средств на карты Uzcard и Humo с помощью международного денежного перевода «Золотая Корона»;

осуществление платежей банковскими картами Uzcard Народного Банка;

онлайн-оформление банковских карт для социальных выплат и заработных плат.

По телефонам горячей линии 1106 и (+998) 71−210−20−02 принимаются обращения населения по всему Узбекистану. В день поступает более 1000 заявок. С момента открытия центра число выросло до 389,6 тысячи обращений.

Наиболее часто задаваемые вопросы касаются кредитных линий (индивидуальные и льготные кредиты), распределения пенсий, банковских карт и услуг ИНПС.

В настоящее время в центре работает 84 сотрудника: директор центра, заместитель директора, 2 сотрудника — уборщицы, 72 сотрудника на должности операторов, 8 сотрудников работают в качестве супервайзеров.

Сайт: xb.uz

E-mail: info@xb.uz

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