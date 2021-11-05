Утром 5 ноября из-за неполадок энергоснабжения на гидросооружении «Кадырия», обеспечивающем питьевой водой основную часть населения столицы, произошел сбой в работе насосных агрегатов, сообщила пресс-служба «Тошкент шаҳар сув таъминоти».

В связи с этим в ряде районов Ташкента возникли перебои с подачей холодной воды.

В частности, в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, по данным районного хокимията, без питьевой воды остались 5065 частных домов, 564 многоэтажных дома, 12 школ, 18 детских садов и 6 вузов. Кроме того, в 37 многоэтажных домах массива ТТЗ-4 и 214 домах по улице Буюк ипак йули было отключено горячее водоснабжение и отопление.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики, отключение трансформатора подстанции «Марказ», повлиявшее на работу насосов, произошло из-за пыли. Напомним, вечером 4 ноября количество пыли в воздухе превысило норму в 5 раз.

В настоящее время неполадки в электроснабжении устранены, предпринимаются оперативные меры по восстановлению подачи питьевой воды. В ближайшие 2−3 часа водоснабжение в столице будет нормализовано.