С 1 января 2022 года предприниматели смогут отсрочить уплату налогов на имущество и на землю при приобретении земельных участков и (или) зданий и сооружений площадью более 1000 кв. м. сроком на 6 месяцев. Об этом говорится в постановлении президента от 2 ноября (ПП-5274).

Эта практика не распространяется на предприятия с долей государства более 50%, недропользователей и производителей подакцизной продукции. Предприниматели, входящие в группу налогоплательщиков с повышенным риском нарушения налогового законодательства, также не смогут получить отсрочку по уплате налогов.

Правом на отсрочку можно воспользоваться в течение трёх месяцев со дня государственной регистрации имущественного права на земельные участки, здания и сооружения с уведомлением органов налоговой службы и без истребования обеспечения его уплаты (залога). Отсроченная сумма налогов определяется в размере налогов, исчисленных исходя из стоимости земельных участков, зданий и сооружений, прошедших государственную регистрацию.

Сроком действия отсрочки является дата направления уведомления в органы государственной налоговой службы. Отсроченная сумма налога выплачивается в течение года в равных долях вместе с начисленными процентами с даты истечения срока действия уведомления. Проценты начисляются в размере 50% основной ставки ЦБ с даты отсрочки налогов.

Напомним, что летом текущего года к президенту поступило более 13,5 тысячи обращений от предпринимателей в ходе подготовки к открытому диалогу. Одним из самых актуальных вопросов был доступ к земле и зданиям, после чего Шавкат Мирзиёев поручил отправить в регионы рабочие группы и сформировать список земельных участков и зданий, которые выставят на аукцион с 1 сентября.