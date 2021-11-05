Dream City Development делает выгодное предложение на покупку коммерческой недвижимости в торгово-досуговом центре Seoul Mun.
Чтобы инвестиции приносили многократный доход, необходимо тщательно выбрать объект и стратегию инвестирования. Seoul Mun имеет следующие преимущества:
- расположение в центре Ташкента;
- неповторимая концепция торгово-досугового пространства;
- продуманные решения инфраструктуры от мировых экспертов Knight Frank;
- большой выбор вариантов площади;
- выгодный вариант рассрочки до 24 месяцев;
- минимальный первоначальный взнос от 10%.
Коммерческая недвижимость площадью от 25 до 308 кв. м обладает различными вариантами высоты потолков. Также здесь налажена сеть коммуникаций и имеются террасы. Эти особенности дадут возможность выбрать индивидуальный вариант, который будет удовлетворять потребности бизнеса.
Компания Dream City Development предлагает спланировать свои инвестиции с максимальной выгодой. Достаточно внести всего 10% от стоимости помещения и уже стать владельцем коммерческой недвижимости в Seoul Mun. Выгодные и гибкие условия приобретения, комфортная рассрочка с удобным вариантом оплаты помогут развивать бизнес на набережной в центре Ташкента.
В офисе продаж Dream City можно получить более подробную информацию о вариантах оплаты и актуальных предложениях.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
Telegram: t.me/dreamcityuz
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