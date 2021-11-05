Dream City Development делает выгодное предложение на покупку коммерческой недвижимости в торгово-досуговом центре Seoul Mun.

Чтобы инвестиции приносили многократный доход, необходимо тщательно выбрать объект и стратегию инвестирования. Seoul Mun имеет следующие преимущества:

расположение в центре Ташкента;

неповторимая концепция торгово-досугового пространства;

продуманные решения инфраструктуры от мировых экспертов Knight Frank;

большой выбор вариантов площади;

выгодный вариант рассрочки до 24 месяцев;

минимальный первоначальный взнос от 10%.





Коммерческая недвижимость площадью от 25 до 308 кв. м обладает различными вариантами высоты потолков. Также здесь налажена сеть коммуникаций и имеются террасы. Эти особенности дадут возможность выбрать индивидуальный вариант, который будет удовлетворять потребности бизнеса.

Компания Dream City Development предлагает спланировать свои инвестиции с максимальной выгодой. Достаточно внести всего 10% от стоимости помещения и уже стать владельцем коммерческой недвижимости в Seoul Mun. Выгодные и гибкие условия приобретения, комфортная рассрочка с удобным вариантом оплаты помогут развивать бизнес на набережной в центре Ташкента.





В офисе продаж Dream City можно получить более подробную информацию о вариантах оплаты и актуальных предложениях.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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