26−29 октября состоялся III Нобелевский фестиваль — онлайн-мероприятие, где более 30 мировых экспертов поделились своими знаниями и выступили с докладами на значимые научные темы.





В фестивале приняли участие более 80 тысяч участников из 70 стран, известные эксперты из разных областей, в том числе лауреаты Нобелевской премии, обладатели премии Breakthrough и топ-менеджеры глобальных корпораций. Среди них — создатель Siri, главный ученый Renault Group Люк Джулия, лауреат Нобелевской премии по экономике 2020 года, профессор экономики в Стэнфордском университете Пол Милгром, автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари и многие другие.





Основная цель мероприятия — развитие науки в странах Центральной Азии и Кавказа. Проект создан, чтобы интегрировать молодежь из стран региона в глобальное научное сообщество.





«Узбекистан очень молодая страна, больше половины нашего населения моложе 25 лет, 40% — моложе 18 лет. Мы близки к тому, чтобы в 152 вузах нашей страны было 850 тысяч студентов. Сегодня исследования и инновации стимулируют развитие, и молодежь должна быть впереди них», — отметил важность развития молодежи в Узбекистане Комилжон Каримов, первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.





В 2021 году фестиваль вещал из студий трех стран — Узбекистана, Азербайджана и Казахстана. В Узбекистане организатором выступил фонд развития науки и образования Ziyo Forum.

Генеральным партнером проекта выступила компания Coca-Cola.





«Нобелевский фестиваль дает студентам разных стран прекрасную возможность поучаствовать в дискуссиях с выдающимися учеными и экспертами мирового уровня. Для меня большая честь быть спикером Нобелевского фестиваля. Уверен, он вдохновит молодых ребят на новые мечты, на то, чтобы делать актуальные исследования и идти в науку. В последние годы Узбекистан демонстрирует сильный рост и огромный потенциал благодаря людям, которые здесь живут. Компания Coca-Cola инвестирует в будущее, поддерживая молодежь, которая составляет более 60% населения Узбекистана. И мы считаем, что развитие образования — это самый устойчивый подход к повышению уровня жизни любого общества. В этом году фестиваль затронул вопросы, которые мы также поднимаем в нашем бизнесе — технологии и экологические инновации. Все они являются нашими стратегическими направлениями на долгосрочную перспективу", — отметил Эзель Агаоглу, генеральный директор Coca-Cola İçecek в Узбекистане.

На площадке прошло 33 мероприятия, включая дискуссии и лекции именитых спикеров на актуальные темы в области науки, технологий и бизнеса, где слушатели также задавали вопросы в онлайн-формате.





«Каждая страна в мире, каждый инвестор, каждый стартап делают искусственный интеллект одним из главных приоритетов. Это причина, по которой мы не можем остановить его. Через восемь лет самым умным существом в мире станет компьютер. Через восемь лет кто-нибудь будет умнее нас», — прокомментировал широкое развитие искусственного интеллекта по всему миру Мо Гавдат, бывший коммерческий директор Google X, предприниматель и автор книг.

Из Узбекистана в качестве спикеров и модераторов приняли участие такие известные эксперты, как ректор университета Инха в Ташкенте Музаффар Джалалов, руководитель SAP в Узбекистане и сооснователь IT-платформы Dalatek Лазиз Адхамов, депутат, заместитель председателя Ташкентского совета УзЛиДеП по вопросам женщин Шахноза Алимова, доктор наук, доцент Ташкентского государственного экономического университета и университета AKFA Рауф Салаходжаев, экономист, докторант бизнес-школы университета Висконсина в Мэдисоне (США) Бехзод Хошимов, сооснователь Astrum IT-Academy и LeBazar Ботир Арифджанов, основатель и руководитель компании Teodora Goods, сооснователь IT-платформы Dalatek Дилдора Атаджанова.

III Nobel Fest запомнится надолго, ведь он объединил сотни экспертов, исследователей, студентов и педагогов 200 вузов из 70 стран мира.

Партнерский материал.