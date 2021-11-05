Здание Администрации президента (бывшее здание Сената).
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Фоторепортаж: Пыльная мгла в Ташкенте. День второй
Пыльно-песчаная мгла, накрывшая Ташкенте в четверг, пока не рассеивается и, согласно прогнозам, продержится и в последующие дни. Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел некоторые знаковые объекты столицы — здания Администрации президента и Кабмина, памятник Амиру Темуру и другие.
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Здание Кабинета министров.
Здание Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).
Успенский кафедральный собор Ташкента.
Небоскрёб Nest One в Tashkent City.
Magic City (бывший Национальный парк Узбекистана).
Памятник Амиру Темуру в центре города.
Гостиница «Узбекистан».
Ташкентские куранты.
Вид на улицу Амира Темура от одноимённого сквера.
Строящийся комплекс Trilliant.
Джамна
Посмотрите что происходит в Казахстане, там еще хуже.
Dmitriy Basov
Дюна II
R. Lewine
Как там ташкентский хокимият? Все еще молчит?