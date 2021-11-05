Здание Кабинета министров.

Здание Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

Успенский кафедральный собор Ташкента.

Небоскрёб Nest One в Tashkent City.

Magic City (бывший Национальный парк Узбекистана).

Памятник Амиру Темуру в центре города.

Гостиница «Узбекистан».

Ташкентские куранты.


Вид на улицу Амира Темура от одноимённого сквера.

Строящийся комплекс Trilliant.