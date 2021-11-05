Сегодня, 5 ноября, по всей территории Узбекистана ожидается сухая, безветренная и холодная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Местами по республике пыльная мгла. Температура воздуха не превысит +3…+8 градусов, что на 12−15 градусов ниже нормальных значений для начала месяца.

«Виной всему холодный антициклон, который вчера пришел в наш регион с районов Урала», — отметили синоптики.

В выходные влияние холодного антициклона начнет постепенно ослабевать, осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В субботу температура воздуха составит ночью −3…+2, днем — +6…+11. В воскресенье потеплеет ночью до 0…+5, местами ещё возможны морозы до -2, днем — до +9…+14 градусов.