13 ноября в новом ТРЦ «Депо Mall» откроется гипермаркет Makro City. Посетителей ждут стильный интерьер, приятная атмосфера для покупок, ультрасовременное оборудование, ряд выгодных предложений и новая продукция собственной торговой марки.

Общая площадь помещения составляет 3746 кв. м, а размер торговой площади 2748 кв. м — это самый большой гипермаркет сети. В просторном ярком зале расположилось более 17 тысяч наименований продукции.

В филиале используется горизонтальная выкладка товаров. Такое решение помогает покупателям ознакомиться с представленным ассортиментом и сфокусировать внимание на нужных брендах.

Установленные для молочных продуктов, фруктов и овощей современные холодильники отвечают всем необходимым требованиям хранения.

В филиале представлена зона гриль, где покупатели всегда найдут вкусную курицу, и зона тандир, которая обещает обеспечивать вкусными лепешками и самсой.

Marko City также будет радовать посетителей свежей выпечкой и хлебобулочными изделиями собственного производства. У филиала есть свой кондитерский цех.

Любителям вкусных перекусов придется по душе кафетерий, где всегда можно будет заказать салаты, сендвичи, изделия из курицы и многое другое.

В филиале установлено четыре кассы самообслуживания, которые дадут возможность клиентам не стоять в очереди и пробивать все товары самостоятельно.

В штате гипермаркета Makro City трудятся около 200 сотрудников, которые прошли обучение в соответствии с современными европейскими стандартами. Количество персонала позволит оперативно обслуживать все зоны филиала, что улучшит сервис.

Парковочная зона предусмотрена для вмещения около 550 автомобилей.

Режим работы гипермаркета: с 08:00 до 01:00.

Из филиала Makro City в «Депо Mall» служба zakaz.uz будет осуществлять доставку продуктов для данной части города.

В течение дня по всей территории ТРЦ «Депо Mall» будут работать аниматоры, проходить мастер-классы, шоу для детей, торжественное разрезание ленты, конкурсы от ведущих, выступления звезд узбекской эстрады и танцевального коллектива, Fashion Show и многое другое.

Адрес: Учтепинский р-н, ул. Лутфий, 57, «Депо Mall».

Ориентир: бывш. травмайное депо.

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