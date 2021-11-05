Житель Яккасарайского района Ташкента не может получить компенсацию за своё жильё, снесённое в 2008 году, сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев, к которому обратился бывший собственник.

По его словам, решением хокима столицы от 29 сентября 2008 года для государственных нужд были изъяты и снесены дома по адресу Нукусская, 29 и Абдуллы Каххара, 2-й тупик, 11А.

«До сегодняшнего дня взамен снесённого жилья не было предоставлено другое имущество или не была выплачена компенсация. Измученный собственник без жилья вынужден обращаться к депутату», — написал Расул Кушербаев.

Он подчеркнул, что данные действия показывают, как «государство не справляется с обязанностями по обеспечению неприкосновенности частного имущества своего гражданина».

В конце прошлого года в Земельный кодекс был внесён новый порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд. В поправках говорилось, что решение об изъятии земли принимают кенгаши народных депутатов после обсуждения с собственниками, а снос возможен только после полной выплаты компенсации за недвижимость.

В феврале в Генпрокуратуре сообщали, что в 2020 году владельцы снесённого имущества получили лишь 45% компенсации. Больше всего незаконных решений о сносах было принято в Андижанской области, а по количеству невыплаченной компенсации лидировал Ташкент.

В августе отмечалось, что в связи со сносом зданий и сооружений хокимияты задолжали предпринимателям 123 млрд сумов. Президент поручал хокимам рассчитаться с ними до 1 сентября.