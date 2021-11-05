Мальдивы — это то место, где, побывав однажды, вам захочется возвращаться туда снова и снова. Если вы еще думаете, где отдохнуть, то Asialuxe Travel предлагает пять причин, почему необходимо выбрать именно это направление зимой.

На Мальдивы не нужна виза

Для пребывания до 30 дней для граждан Узбекистана виза не потребуется. Достаточно иметь паспорт для выезда за рубеж. Из документов необходимо при себе иметь: паспорт, авиабилеты, ваучер на проживание в гостинице, заполненную декларацию о здоровье, страховку, а также ПЦР-тест на COVID-19 c отрицательным результатом, сделанный не более, чем за 96 часов до прилета на Мальдивы.





Прямой рейс до Мальдив

С 7 ноября национальный туроператор выполняет прямые авиарейсы до Мальдивских островов на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways. Время полета составляет 6,5 часов.





Мальдивы — это прекрасная погода 365 дней в году

Когда бы вы ни запланировали отпуск на Мальдивы, вас всегда будет ждать теплая солнечная погода. Круглый год на Мальдивах лето и спокойное море. Климат приятный и комфортный, а песок похож на манку — настолько он мягкий и приятный на ощупь. Прозрачность океана просто завораживает.





Отели предлагают множество развлечений

Каждый отель старается предложить максимальный пакет развлечений. Здесь вы можете попробовать себя в дайвинге на глубине 20 м под водой, отправиться в океан на лодке, чтобы вблизи увидеть дельфинов. Также можно наблюдать за закатом, под живую музыку расслабиться в спа и опробовать водные виды спорта: серфинг, катание на гидроцикле и многое другое.





Мальдивы — это безопасно

Мальдивы — это множество островов. На одном острове располагается только один отель. Весь остров — это один отель, который тщательно охраняется. Таким образом, риск попасть в неприятные ситуации почти равен нулю.





Национальный туроператор Asialuxe Travel предлагает отправиться в это райское место по следующим датам:

с 7 по 14 ноября;

с 14 по 24 ноября;

с 24 ноября по 1 декабря;

с 1 по 8 декабря;

с 8 по 15 декабря;

с 15 по 22 декабря;

с 22 по 29 декабря;

с 29 декабря по 2 января;

со 2 по 5 января;

с 5 по 9 января;

с 9 по 12 января;

с 12 по 16 января;

с 16 по 19 января;

с 19 по 26 января.

Национальный туроператор Asialuxe Travel рад предложить комплексные турпакеты на Мальдивы с прямым рейсом до островов. Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−77−77.

Также туры на Мальдивы можно заказать во всех турагентствах Ташкента.

На сегодняшний день в Ташкенте функционируют три офиса национального туроператора Asialuxe Travel. Вы можете обратиться в любой офис, который находится ближе всего.

Телефоны: (+998) 97−833−80−08, (+998) 97−810−80−08, (+998) 97−840−80−08, (+998) 71−201−77−77.

Адреса:

главный офис: ул. Саида Барака, 24;

ул. Афросиаб, 35.

Ориентир: станция метро «Ойбек»;

Ориентир: станция метро «Ойбек»; м-в Жангох, Ц-15, 9;

Чиланзарский р-н, квартал 1, 25.

Сайт: asialuxe.uz

Telegram: t.me/asialuxe

Telegram-группа: t.me/my_asialuxe

Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours

Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

Facebook: fb.com/asia.luxe.travel

Instagram: @asialuxe.travel

На правах рекламы.