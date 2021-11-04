В ходе визита в Джизакскую область председатель попечительского совета фонда Zamin, первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева посетила школы №№1 и 2 в Зарбдорском районе, сообщили в пресс-службе фонда.

В рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха фонд передал школам FM-системы. Дети слышат учителя и развивают речь как в классе, так и на индивидуальных занятиях благодаря тому, что FM-система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат ученика.

При поддержке фонда Zamin 2000 учеников специализированных школ на безвозмездной основе получают по два современных слуховых аппарата.

«Одной из важных задач является создание инклюзивного общества. Мы хотим, чтобы вы развивали свои навыки, получали качественное образование и в дальнейшем адаптировались в безбарьерном социуме», — сказала на встрече с учениками Зироат Мирзиёева.

Современные FM-системы в этом году получат восемь специализированных школ в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях. Полностью все школы предполагается оснастить до конца 2022 года.

При передаче оборудования группа специалистов проводит диагностику слуха детей и индивидуальную настройку слуховых приборов, а для учителей проводятся тренинги по применению оборудования в учебном процессе.