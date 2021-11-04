В сети появилась информация, что в одном из частных домов в Паркентском районе Ташкентской области содержатся львы. Питомник осмотрели автор Telegram-канала ekologuz, представители Общества защиты животных «Mehr va oqibat» и районного Управления по экологии и охране окружающей среды.

В ходе выезда на место установлено, что на дачном участке возле посёлка Красногорск содержатся два взрослых льва (самка и самец) и львёнок, которые закрыты в узких подвальных помещениях. У львёнка обнаружена катаракта.

По словам хозяина дома, животные были куплены в Андижанском зоопарке, и на них имеются все необходимые документы. Он добавил, что собирается открыть в посёлке зоопарк, но земля ещё не выделена. Установлено, что львы находятся в доме уже два года, сообщил ekologuz.

В Государственном комитете по охране экологии и окружающей среды изучили данную информацию и заявили, что в октябре 2019 года гражданину Х. Ахмедову было выдано удостоверение на питомник по содержанию и разведению диких животных, а также на поставку на учёт зоологической коллекции. Тогда же была открыто ООО Wilflife, специализирующееся на содержании и размножении диких животных.

Самец и самка африканского льва были куплены в октябре 2020 года у любительской цирковой труппы Shou panda arena из Мархаматского района Андижанской области. Животные появились на свет в 2017 году, в рационе употребляют мясо, яйца и различные витамины, сообщили в Госкомэкологии.

По данным комитета, вес самца — 230 кг, самки — 170 кг. Животных вовремя прививали, их общее состояние хорошее. Львёнок с врождённой катарактой родился 8 сентября, ему своевременно оказываются специальные процедуры.

Для свободной прогулки животных на открытом воздухе на 24 кв. м. организован специальный крытый вольер, ограждённый прочным забором, говорится в сообщении.