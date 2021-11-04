ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6% в 2022 году. Такая скорость восстановления делает Узбекистан самой быстрорастущей экономикой в Центральной Азии, говорится в опубликованном 4 ноября отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Перспективы региональной экономики». В июньском отчёте ЕБРР понижал прогноз роста ВВП в текущем году с 6,5% до 5,6%.

Как говорится в пресс-релизе ЕБРР, прогнозируемый рост произойдёт за счёт увеличения частного потребления и денежных переводов наряду с увеличением инвестиций в инфраструктуру, большая часть которых финансируется за счёт внешних заимствований, считают в ЕБРР. Прогноз может быть пересмотрен в дальнейшем в связи с неопределённостями, связанными с COVID-19, потенциальным возобновлением международного туризма и геополитической ситуацией в Центральной Азии.

Как отмечается в документе, за первые восемь месяцев 2021 года сфера услуг выросла на 19,5% по сравнению с предыдущим годом, объём промышленного производства — на 9%, сельского хозяйства — на 4,2%. Денежные переводы из России увеличились на 35% в долларовом выражении. Рост кредитования ускорился до 22% в июне в реальном выражении по сравнению с 12% год назад, что отражает усиление экономической активности. Инфляция снизилась с 11,1% в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8% по состоянию на октябрь 2021 года.

«Надвигающиеся угрозы» для регионов ЕБРР

В целом ЕБРР повысил прогнозный показатель развития своих регионов в 2021 году до 5,5%. Но несмотря на пересмотр июньского прогноза в сторону повышения на 1,3%, банк предупреждает о надвигающихся угрозах в будущем.

Высокие цены на сырье и энергоносители, ухудшение состояния рынков труда, сбои в работе логистических цепочек и ослабление национальных валют в ряде стран операций ЕБРР стали причиной разгона волн инфляции ещё до последнего скачка вверх числа больных коронавирусом. В сентябре показатели инфляции в регионах ЕБРР превысили свои уровни на конец 2019 года в среднем на 3%.

После получения крупных пакетов экономических стимулов для преодоления вызванного COVID-19 кризиса государственный долг регионов ЕБРР с конца 2019 года возрос в среднем на 13% объема ВВП. Хотя в большинстве стран стоимость привлечения заёмных средств всё ещё остается ниже их докризисных значений, в некоторых странах она резко увеличилась.

В первом полугодии 2021 года в регионах ЕБРР отмечено ускорение темпов восстановления экономик, объёмы выпуска продукции возросли в годовом исчислении на 6,4%. Показатели мобильности капитала в этих регионах восстановились раньше, чем в других районах мира, процессы восстановления отмечены в областях промышленного производства и розничной торговли. Несмотря на временные сбои в работе логистических цепочек, увеличились объёмы экспорта товаров и услуг. Во втором квартале также наблюдался рост объёмов денежных переводов, в некоторых случаях превышающий показатели 2019 года. Показатели притока туристов превысили ожидания, но в большинстве стран операций ЕБРР они оставались значительно ниже показателей 2019 года.

По мере восстановления экономик стран показатели их роста в регионах ЕБРР в 2022 году, как ожидается, будут носить умеренный характер, составив 3,8%, что на 0,1% ниже, чем ожидалось в июне. Вместе с тем прогнозы характеризуются высокой степенью неопределенности из-за фактора действия рисков, связанных с будущим распространением COVID-19, возможностью ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и замедлением темпов экономического роста в странах их торговых партнеров.