Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций вечером в среду опубликовало на своём сайте сообщение, в котором причиной временного отсутствия доступа к ряду социальных сетей была названа техническая неполадка на оборудовании компании «Узбектелеком». Сообщение позже было удалено.

В нём говорилось, что неполадка на оборудовании «Узбектелекома» (все провайдеры Узбекистана получают доступ к интернету через международный центр пакетной коммутации этой компании) привела к ухудшению качества и отключениям телекоммуникационных услуг, в том числе отсутствию доступа к социальным сетям Facebook, Instagram, «Одноклассники», LinkedIn, «Мой мир», мессенджеру Telegram и порталу YouTube.

«В настоящее время все неполадки технического оборудования устранены. Деятельность [указанных сайтов] продолжается в обычном режиме», — отмечалось в сообщении. Министерство также принесло извинения «всем пользователям» за неудобства, вызванные неполадкой.

Ограничение доступа к перечисленным сайтам в этот день действительно наблюдалось. Но оно было вызвано включением этих сайтов Госинспекцией «Узкомназорат» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Менее чем через три часа список нарушителей был вновь сокращен, сейчас в нём перечислены Wechat, «ВКонтакте», Skype, TikTok и Twitter, включённые в список в июле.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что начальник «Узкомназорат» Голибшер Зияев освобождён от должности по поручению президента Шавката Мирзиёева «за ошибочные и несогласованные действия». Решение инспекции, принятое по указанию правительства, было «односторонним и не продуманным до конца», по произошедшему факту будут проведены следственные действия, отметил он.

В канале Telegram Uzbekistan сообщается, что Telegram принял меры в ответ на попытки ограничить доступ к мессенджеру, благодаря чему примерно в 21:00 сервис вновь заработал без VPN.