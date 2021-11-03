Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций вечером в среду опубликовало на своём сайте сообщение, в котором причиной временного отсутствия доступа к ряду социальных сетей была названа техническая неполадка на оборудовании компании «Узбектелеком». Сообщение позже было удалено.
В нём говорилось, что неполадка на оборудовании «Узбектелекома» (все провайдеры Узбекистана получают доступ к интернету через международный центр пакетной коммутации этой компании) привела к ухудшению качества и отключениям телекоммуникационных услуг, в том числе отсутствию доступа к социальным сетям Facebook, Instagram, «Одноклассники», LinkedIn, «Мой мир», мессенджеру Telegram и порталу YouTube.
«В настоящее время все неполадки технического оборудования устранены. Деятельность [указанных сайтов] продолжается в обычном режиме», — отмечалось в сообщении. Министерство также принесло извинения «всем пользователям» за неудобства, вызванные неполадкой.
Ограничение доступа к перечисленным сайтам в этот день действительно наблюдалось. Но оно было вызвано включением этих сайтов Госинспекцией «Узкомназорат» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Менее чем через три часа список нарушителей был вновь сокращен, сейчас в нём перечислены Wechat, «ВКонтакте», Skype, TikTok и Twitter, включённые в список в июле.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что начальник «Узкомназорат» Голибшер Зияев освобождён от должности по поручению президента Шавката Мирзиёева «за ошибочные и несогласованные действия». Решение инспекции, принятое по указанию правительства, было «односторонним и не продуманным до конца», по произошедшему факту будут проведены следственные действия, отметил он.
В канале Telegram Uzbekistan сообщается, что Telegram принял меры в ответ на попытки ограничить доступ к мессенджеру, благодаря чему примерно в 21:00 сервис вновь заработал без VPN.
Ivan Samorukov
А, блин, уже уволили? Ну ладно, тогда удаляем
Файзулло Хамидов
вот почему не надо монополизировать внешний канал чтобы не было катастрофы
AL Capone
Очень интересно)))