«Капиталбанк» на протяжении многих лет практикует предоставление выгодных котировок при обмене валют, предлагая населению максимально выгодный курс обмена валюты для покупки и продажи. Банк оперативно реагирует на любые изменения ситуации на валютном рынке, чтобы в любой момент времени курс максимально соответствовал высоким ожиданиям клиентов.

И теперь для создания еще большей выгоды для клиентов и дальнейшего развития денежного рынка Узбекистана АКБ «Капиталбанк» внедряет в практику разные валютные курсы в своих филиалах. В зависимости от рыночного спроса и предложения банк предоставляет индивидуальный курс доллара США для некоторых филиалов.

На сегодняшний день в обменных пунктах АКБ «Капиталбанк» курс покупки установлен в размере 10 710 сумов за 1 доллар США, в то время как для филиала «Чорсу» в Ташкенте и самаркандского филиала установлены повышенные индивидуальные курсы покупки долларов США у физических лиц в размере 10 720 сумов за 1 доллар США по данным на 3 ноября 2021 года.

Кроме того, в АКБ «Капиталбанк» существует процедура безналичного обмена валют, которая дает возможность обменять доллары США по повышенному курсу (10 720 сумов за 1 доллар США на 3 ноября 2021 года) и загрузить средства на сумовую карту или перечислить на расчетный счет без удержания каких-либо комиссий.

Клиенты могут идти в АКБ «Капиталбанк» с уверенностью, что здесь они поменяют деньги по выгодному для себя курсу и получат больше, чем рассчитывали.

Перед совершением операции необходимо уточнить курс обмена валюты в обменных пунктах или у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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