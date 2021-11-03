Установку «умных» газовых счётчиков в многоэтажных и частных домах Ташкента планируется завершить до 31 января 2022 года. Об этом на сессии городского кенгаша народных депутатов сообщил директор филиала газоснабжения Hududgaz Poytaxt Рустам Азимов, сообщается на сайте хокимията столицы.

В общей сложности планируется установка 616799 счётчиков, из них 438512 — в многоэтажных и 178287 — в частных домах. Для этой работы в Hududgaz Poytaxt задействовано 182 группы сварщиков.

В марте сообщалось, что установка «умных» приборов учёта газа будет завершена до конца текущего года. Тогда уточнялось, что в городе насчитывается 629427 розничных потребителей газа, в том числе 448073 в многоэтажных домах и 181354 — в частных.

Установка счётчиков является бесплатной для населения. Организация гарантирует пять лет гарантийного обслуживания.

Постановлением президента от сентября 2020 года поручалось завершить внедрение автоматизированной системы контроля и учёта газа (АСКУГ) с установкой современных счётчиков во всех регионах Узбекистана до 1 августа 2021 года. До 1 июня было поручено создать «современную биллинговую систему, функционирующую синхронно» с АСКУГ.

Поставщиком счётчиков и другого оборудования по результатам тендера было выбрано ООО «Texnopark».