Проекты Международной финансовой корпорации (IFC) по хлопковому сектору и производству удобрений в Узбекистане получили дополнительное финансирование от правительства Японии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе IFC.

Почти 2 миллиона долларов выделены на реализацию двух инициативы по модернизации секторов. Один из проектов направлен на улучшение методов выращивания хлопка и условий труда в хлопковом секторе Узбекистана путем разработки и внедрения системы стандартов устойчивого хлопководства на основе рыночных принципов.

Цель второго проекта — создание в сотрудничестве с правительством Узбекистана равных условий и благоприятной среды, необходимой для привлечения международных частных инвестиций в устойчивую химическую промышленность.

«Правительство Японии ожидает, что два вышеуказанных проекта помогут реформировать эти исторически значимые отрасли экономики с учетом международных стандартов и ценного вклада IFC. Мы надеемся, что появится возможность привлечения большего количества иностранных инвестиций и оживления торговли в этих секторах, в том числе с участием японских компаний», — сказал посол Японии в Узбекистане Ёсинори Фудзияма.