Сборщики хлопка-сырца в ряде регионов Узбекистана получат надбавки за ручной сбор. Соответствующее постановление 2 ноября утвердило правительство, сообщила Norma.uz.

В документе отмечается, что эта мера принята для привлечения дополнительной рабочей силы к сбору хлопка.

За каждый килограмм хлопка, собранного вручную, за счёт средств республиканского бюджета будет выплачена надбавка в размере 230 сумов к рекомендуемой тарифной ставке в следующих регионах:

В Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях;

Во всех районах Республики Каракалпакстан;

В Касанском, Мубарекском, Миришкорском, Нишанском, Каршинском районах, районе Касби Кашкадарьинской области;

В Кизирикском, Бандиханском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области.

Постановлением также утверждены планируемые средства для покрытия нужд на сбор хлопка-сырца в 2021 году в разрезе областей.

Министерству финансов поручено разместить на депозит в «Агробанке» 1,6 трлн сумов с условием возврата в срок 6 месяцев для предоставления кредитов кластерам для сбора хлопка по ставке 14%.

В 2021—2023 годах в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях за счёт средств республиканского бюджета будет возмещено 30% стоимости услуг по сбору каждой тонны хлопкового сырья, собранного хлопкоуборочными машинами.

Сельхозтехника, комплектующие и запчасти, ввозимые из-за границы, освободят от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) и утилизационного сбора сроком на 3 года.

Напомним, тарифная ставка за ручной сбор хлопка урожая 2021 года составляет от 1200 до 1500 сумов за 1 кг. Руководители хлопкоуборочных отрядов получат за сезон 2 млн сумов.