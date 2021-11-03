Red Jolbors — один из престижных центральноазиатских фестивалей рекламы, который ежегодно собирает креативных представителей индустрии рекламы и маркетинга стран СНГ. 29 октября проходила церемония награждения победителей фестиваля в онлайн-формате.

Работа «Включи водопад» бренда AhadMix Group по нестандартному использованию LED-экрана в Ташкенте была представлена на Red Jolbors в категории Print & Outdoor в номинации Use of Media.

В 2021 году международный состав жюри тщательно рассматривал каждую работу. По итогам оценок экспертов кейс «Включи водопад» бренда AhadMix Group стал единственным обладателем награды в данной номинации и завоевал бронзу.





Победа на Red Jolbors для компании AhadMix Group — это важный показатель того, что бренд двигается в правильном направлении и является не просто оператором наружной рекламы и технического оборудования, а одним из новаторов и одной из ведущих компаний в своей сфере. AhadMix Group всегда на стороне нестандартных решений и готов продвигать креатив вместе со своими партнерами-клиентами.

Идея проекта реализована совместно с маркетинговым агентством Division.

Телефон для сотрудничества с AhadMix Group: (+998) 94−657−33−33.

Instagram: @ahadmix_group

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На правах рекламы.