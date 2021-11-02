На погранично-таможенном посту «Ойбек» в Ташкентской области 30 октября была пресечена незаконная попытка ввоза в страну 156 кг наркотических веществ, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

По данным ГТК, примерно в 15:00 таможенники остановили для осмотра грузовой автомобиль DAF, за рулём которого находился Б. У. Согласно путевым документам, загруженная виноградом фура направлялось в Россию транзитом через Узбекистан. По итогам инспекционного осмотра было принято решение о необходимости доскональной проверки транспортного средства на таможенном посту «Янгиюль».

В ходе проверки виноград выгрузили, и вскрылась нижняя часть прицепа, где были обнаружены потайные отверстия, заполненные с помощью полиуретановой пены зелёными контейнерами из-под клея. Всего таможенники достали 141 ёмкость, вес которых вместе с содержимым составил 156 кг. Крышки контейнеров были смазаны специальной смолой, чтобы их не учуяли служебные собаки.

В качестве вещественных доказательств изъято в общей сложности 149,76 кг гашиша, 4,44 кг опия и 1,5 кг героина. Возбуждено уголовное дело.