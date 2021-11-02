В январе-августе 2021 года Узбекистан закупил у России военную технику почти на 12 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные статистики Федеральной таможенной службы РФ. В Казахстан поставлено техники на 35,6 млн долларов.

Речь идёт о российском экспорте по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, бронетранспортёров, зенитно-ракетных комплексов.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане. По его словам, в 2021 году РФ выполнила поставки в эти страны самолётов Су-30СМ, вертолётов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э», бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А, а также многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е», легкобронированные автомобили «Тайфун-К» и стрелковое оружие.

Дмитрий Шугаев отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств.

«То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры сами определяют исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель — сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств», — заявил он.

Напомним, что в течение года расходы «прочих организаций» Узбекистана (в число которых входят оборонные и правоохранительные ведомства) увеличивались два раза. В конце октября Сенат одобрил поправки в госбюджет, согласно которым на повышение зарплат, содержание и укрепление материально-технической базы оборонных и правоохранительных органов будет выделено 1,43 трлн сумов ($133,7 млн). В июне сенаторы также одобряли выделение 1,1 трлн сумов на повышение зарплат сотрудников силовых структур и укрепление материально-технической базы.