В понедельник, 1 ноября, на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) в составе сборной Узбекистана выступили четверо боксёров.

Первым на ринг вышел Асадхуджа Муйдинходжаев (-67 кг), соперником которого стал японец Севонрец Оказава. Узбекский боксёр старался не упускать свои моменты, но в итоге победа всё равно досталась спортсмену из Японии.





Второй бой по расписанию был у Саиджамшида Джафарова (-75 кг), противостоявшего азербайджанцу Миршарифу Казимзаде. Благодаря резким и точным ударам Джафаров завершил поединок в свою пользу и вышел в 1/8 финала.





Следующим выступил Мужибилло Турсунов (-63 кг), который в борьбе за выход в четвертьфинальную стадию встретился с представителем Китайского Тайбэя Чу-Йен Лаем и одержал уверенную победу.





Одилжон Аслонов (-80 кг), чей бой был последним в понедельник, уступил американцу Робби Гонсалесу и попрощался с чемпионатом мира.





Расписание на 2 ноября (четвертьфиналы)

-48 кг: Нодиржон Мирзахмедов — Темирташ Жуссупов (Казахстан);

-60 кг: Абдумалик Халаков — Всеволод Шумков (Россия);

-75 кг: Саиджамшид Джафаров — Випарон Йонгхо (Таиланд);

+92 кг: Лазизбек Муллажонов — Давил Чалоян (Армения);

-63 кг: Мужибилло Турсунов — Энди Круз (Куба);

-92 кг: Мадияр Саидрахимов — Льюис Уильямс (Англия).