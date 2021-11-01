Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев получил путёвку на зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине, сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта.

Спортсмен в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях по сумме очков выполнил установленные нормативы в дисциплинах «слалом» и «слалом гигант». Теперь Национальному олимпийскому комитету Узбекистан необходимо оформить заявку об участии спортсмена на Играх.

Федерация лыжного спорта утвердила, а Министерство туризма и спорта профинансировала программу подготовки к зимней Олимпиаде-2022 четверых спортсменов (2 основных и 2 запасных) для прохождения учебно-тренировочных сборов (УТС) и квалификационных соревнований. УТС проходят в Италии, Австрии и России.

Узбекистан, согласно правилам Международного олимпийского комитета, пока может претендовать только на 2 квоты в горнолыжном спорте (1 женщина, 1 мужчина).

Квалификационный период начался с 1 июля 2019 года. До его конца — 16 января 2022 года — Узбекистан может завоевать ещё одну путёвку на зимние ОИ-2022.





«У Узбекистана есть потенциал получения ещё нескольких лицензий и по другим лыжным видам — сноуборд, фристайл, ски-кросс, беговые лыжи. Предложения Федерации по развитию лыжного спорта ранее было подготовлено и представлено в Национальный олимпийский комитет Узбекистана и Министерство туризма и спорта», — заявили в федерации.

Кроме того, представители федерации напомнили, что традиционно за получение лицензии на летние Олимпийские игры государство выделяет вознаграждение в размере 100 млн сумов спортсмену и 50 млн сумов — тренеру.

«К сожалению, такая практика распространяется только на летние Олимпийские игры. Было бы справедливо, если бы такие поощрительные призовые выплачивались и за завоевание путёвок на зимние Олимпийские игры», — предложили в федерации.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 8 по 20 февраля 2022 года. В прошлых Играх 2018 года от Узбекистана выступали горнолыжник Комилжон Тухтаев и фигурист Миша Ге.