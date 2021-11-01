Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям. Для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет, сообщает агентство AKIPress со ссылкой на администрацию президента.

«Борт №1″ ТУ-154 из-за несоответствия по техническим нормам не был принят Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Поэтому кыргызская сторона была вынуждена прибегнуть к использованию частного авиалайнера. В этой связи ещё раз подчёркиваем, что данные меры в сложившейся ситуации были вынужденными», — отметил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Авиалайнер Embraer Lineage 1000. Фото: Википедия.



Издание 24.kg со ссылкой на сервис Flightradar пишет, что Жапаров вылетел из аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000.

Садыр Жапаров с рабочим визитом в Турции. Туда он прилетел на борте №1. Фото: пресс-служба президента.

Президентский борт — самолёт ТУ-154 — выпустили в 1993 году. Это пассажирский авиалайнер, который считался самым безопасным в СССР самолетом на средние и дальние расстояния. Достался авиалайнер Кыргызстану в 2006 году. По данным российских СМИ, в том году президент Владимир Путин подарил этот самолёт тогдашнему главе государства Курманбеку Бакиеву.