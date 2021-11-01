Сегодня, 1 ноября, по всей территории Узбекистана ожидается сухая, безветренная и относительно теплая погода. К середине дня воздух прогреется до +15…+17 градусов. Такая же комфортная погода сохранится до середины недели, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В четверг, 4 ноября, погода по Узбекистану резко изменится. Холодный и слабовлажный антициклон арктического происхождения зайдет на территорию Узбекистана с Урала. Местами по республике возможны дожди. В горных районах осадки пройдут в виде дождя и снега.

По северу страны осадков не ожидается. Температура воздуха днем в четверг понизится до +3…+8, что на 12−15 градусов ниже нормальных значений для начала месяца.

Со вторжением фронта местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В пятницу, 5 ноября, холодный антициклон охватит всю страну. Осадки сохранятся лишь в отдельных горных районах. Температура воздуха в ночные часы понизится до −3…−5 градусов, по северу до −7…−10. Днем температура не будет превышать +3…+8 градусов.