Администрация социальной сети Facebook открыла властям Казахстана прямой эксклюзивный доступ к внутренней системе уведомления о контенте (Content Reporting System, CRS). Об этом 1 ноября сообщило Министерство информации и общественного развития республики.

По данным ведомства, это «позволит властям оперативно сообщать о публикациях, нарушающих политику Facebook и законодательство Казахстана».

Казахстан первой из стран Центральной Азии получила доступ к CRS, говорится в сообщении. Стороны договорились тесно сотрудничать в вопросах борьбы с вредоносным контентом и сделать упор на защиту прав детей в интернете, заявили в министерстве.

Нижняя палата парламента Казахастана в сентябре в первом чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать социальные сети и мессенджеры, если их компании-операторы не откроют представительства в стране. После этого начались переговоры с Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и Linkedin. В течение месяца состоялось несколько онлайн-конференций.

Депутат Айдос Сарым, один из разработчиков законопроекта «по защите детей от кибербуллинга», заявил на своей странице в Facebook, что закон открыл путь к переговорам с технологическими гигантами, и теперь власти готовы смягчить его положения.

«В ходе этих переговоров все пришли к консенсусу. По сути, это классическая win-win ситуация, когда наши граждане получат более эффективные возможности защиты своих прав, а компании развивать свой бизнес. При этом, мы были и будем последовательны. Мы готовы снять наиболее „жесткие“ формулировки и совместно с правительством разработать и внести формулы, которые будут работать, не будут ущемлять ни интересы пользователей, ни интересы самих компаний техногигантов», — сказал он.

По его словам, «формулировки, принятые в первом чтении — это скорее приглашение к разговору, нежели политика цензуры или ужесточения контроля».

Критики законопроекта обвиняли власти в стремлении получить новые инструменты цензуры, в то время как авторы законопроекта отмечали, что он направлен на предотвращение кибербуллинга и распространения другого опасного контента.

Стоит отметить, что 29 октября в Узбекистане подписан закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных в Узбекистане. Кроме того, после вступления изменений в силу через три месяца соцсети (TikTok, Twitter, VK и другие), к которым сейчас ограничен доступ, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.