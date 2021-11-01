В следующем году планируется официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию. Об этом говорится в послании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по случаю победы Шавката Мирзиёева на выборах главы государства.

«Уверен, что в следующем году я смогу лично встретить господина Президента в Будапеште в рамках официального визита, который предоставит ещё одну возможность для углубления наших отношений», — отмечается в телеграмме.

Виктор Орбан посещал Узбекистан в конце марта текущего года. Он и Шавкат Мирзиёев подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Венгрией. Кроме того, было подписано более 10 документов о сотрудничестве в разных сферах.

В конце сентября вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров анонсировал продажу 75% акций в государственном «Ипотека-банке» венгерскому ОТP Bank.