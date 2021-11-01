30 октября в махалле «Чумчукли» Ургутского района Самаркандской области три человека стали жертвами отравления угарным газом — женщина и двое её несовершеннолетних детей (2010 и 2016 г. р.). По данным Kun.uz, женщина для обогрева дома сжигала в печи кизяк.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Ургутского района Дилмурод Санакулов сообщил, что сотрудники МЧС ведут просветительскую работу по предупреждению таких случаев в социальных сетях, СМИ, а также в организациях и махаллях.

«Но даже в этом случае люди всё равно не уделяют внимания состоянию печей отопления при их чистке, а также чистке дымовой трубы. Инцидент в махалле „Чумчукли“ произошел из-за использования отопительной печи с засорившимся дымоходом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 15 октября по 25 октября в Самаркандской области произошло четыре случая отравления угарным газом, в результате которых скончались 8 человек, включая 5 несовершеннолетних детей.