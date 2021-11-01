30−31 октября на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) в составе сборной Узбекистана выступили восемь боксёров.

Первым свой бой провёл Нодиржон Мирзахмедов (-48 кг), который в 1/8 финала одолел ирландца Рикки Несбитта (5:0). За выход в полуфинал узбекский боксёр сразится с казахстанцем Темиртасем Жусуповым.





В квалификациях следующим на ринг вышел Одилжон Асланов (-80 кг), чьим соперником стал итальянец Симоне Фьори. Бой завершился победой узбекистанца (4:1), который стал на шаг ближе к четвертьфиналу.





В субботу поединки также провели Мужибилло Турсунов (-63,5 кг) и Саиджамшид Джафаров (-75 кг). Оба боксёра вышли на ринг против представителей Японии. Если Турсунов в дебютном бою победил Тайгу Иманагу (5:0), то Джафаров продолжил своё успешное выступление и взял вверх над Юито Мариваки (5:0) (видео).





В рамках воскресных боёв в 1/8 финала первым выступил Шахобиддин Зоиров (-54 кг). В близком бою олимпийский чемпион уступил японцу Томоя Субои (2:3) (видео).





В супертяжелом весе Лазизбек Муллажонов (+92 кг) за выход в четвертьфинал победил англичанина Делишеса Орье (5:0), которого в Великобритании называют «новым Энтони Джошуа» (видео).





Победу также принёс Абдумалик Халаков (-60 кг), которому противостоял Тадей Чернога из Словении. Халаков уверенно одолел своего оппонента и стал участником четвертьфинальной стадии (видео).





Последним в этот день выступил Мадияр Саидрахимов (-92 кг). Он также прошёл в следующий этап, победив казахстанца Айбека Оралбая (видео).





Расписание на 1 ноября

-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев — Севонрец Оказава (Япония);

-75 кг: Саиджамшид Джафаров — Миршариф Казимзаде (Азербайджан);

-63,5 кг: Мужибилло Турсунов — Чу-Ен Лаи (Китайский Тайбэй);

-80 кг: Одилжон Асланов — Робби Гонсалес (США).