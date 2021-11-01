Член сборной Узбекистана по дзюдо Давлат Бобонов (-90 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира среди военных в Париже (Франция), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В решающей схватке бронзовый призёр летней Олимпиады в Токио одолел бразильца Годоя де Мачедона, а на пути к финалу взял вверх над представителями Австрии, России и Словакии.

В одиночных состязаниях сборная завоевала пять медалей — четыре золотые и одну бронзовую, что позволило занять первое место в общекомандном зачёте.





Помимо Бобонова чемпионами стали Дилшоджон Баратов (-60 кг), Музаффарбек Турабоев (-100 кг) и Диёра Келдиёрова (-52 кг). Бронзовым медалистом стал Шохрух Бахтиёров (+100 кг). Дзюдоисты продолжат выступления в командных состязаниях.

Напомним, в конце октября Давлат Бобонов возглавил обновлённый рейтинг Международной федерации дзюдо в своей весовой категории. Он стал первым представителем Узбекистана с 2012 года, оказавшимся на первой строчке рейтинга.

Ранее «Газета.uz» беседовала с тренером Давлата Бобонова, который рассказывал о выборе профессии, режиме дня олимпийцев и вкусе победы.