Проект Zira.uz делится рецептами согревающих супов, чтобы холодные осенние дни стали немного теплее.

Суп с фрикадельками и красной фасолью

Красная фасоль хорошо разнообразит знакомый многим вкус супа с фрикадельками. Бобы сделают блюдо сытнее.

Куриный суп с кукурузой

Яркий и низкокалорийный суп с куриным мясом, яйцом и консервированной кукурузой готовится очень легко.

Куриный суп с клёцками





Сытный и ароматный куриный суп с клёцками прекрасно подойдет для обеда. Клёцки можно добавлять не только в куриный бульон, но и в говяжий и овощной.

Картофельный крем-суп

Картофельный суп со сливками получается густым и наваристым. К блюду можно подать домашние гренки.

Турецкий суп с фрикадельками

Этот очень простой и вкусный в приготовлении томатный суп подойдет для быстрого обеда и ужина.

Сырный крем-суп с хрустящей курицей

Такой суп получается не только очень нежным, но и сытным. К нему можно подать домашние сухарики.



