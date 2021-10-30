Проект Zira.uz делится рецептами согревающих супов, чтобы холодные осенние дни стали немного теплее.
Суп с фрикадельками и красной фасолью
Красная фасоль хорошо разнообразит знакомый многим вкус супа с фрикадельками. Бобы сделают блюдо сытнее.
Куриный суп с кукурузой
Яркий и низкокалорийный суп с куриным мясом, яйцом и консервированной кукурузой готовится очень легко.
Куриный суп с клёцками
Сытный и ароматный куриный суп с клёцками прекрасно подойдет для обеда. Клёцки можно добавлять не только в куриный бульон, но и в говяжий и овощной.
Картофельный крем-суп
Картофельный суп со сливками получается густым и наваристым. К блюду можно подать домашние гренки.
Турецкий суп с фрикадельками
Этот очень простой и вкусный в приготовлении томатный суп подойдет для быстрого обеда и ужина.
Сырный крем-суп с хрустящей курицей
Такой суп получается не только очень нежным, но и сытным. К нему можно подать домашние сухарики.