Служба государственной безопасности доставила в Узбекистан мужчину И. О., разыскиваемого по обвинению в связях с международными террористическими организациями, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным службы, И. О. в феврале 2014 года отправился на сезонные работы в Россию, где через интернет установил связь с членами террористических организаций.

Попав под их влияние, мужчина вернулся в Узбекистан, оставил двух детей родителям и с супругой в марте 2015 года выехал через Украину в Турцию. Оттуда он перешёл на территорию Сирии, где вступил в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), отметили в СГБ.

В 2015—2021 годах в составе террористических организаций он участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке. Кроме того, в сентябре мужчина должен был принять участие в организации теракта в одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении.

В рамках возбуждённого в отношении И. О. уголовного дела сейчас проводятся следственные мероприятия. Из какой страны привезён разыскиваемый, не уточняется.