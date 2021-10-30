В пятый день чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия) в составе сборной Узбекистана выступили четверо боксёров.

Первым свой поединок провёл Шахобиддин Зоиров (-54 кг), которому противостоял серб Тамир Галанов. 28-летний боксёр из Узбекистана не оставил шансов оппоненту и одержал уверенную победу со счётом 5:0.





«На крупных чемпионатах трудно состязаться с представителями принимающей страны. У всех поединков есть свои сложности, но я старался следовать инструкциям, благодаря чему выиграл», — заявил Зоиров в интервью AIBA.

Следующим на ринг вышел Мадияр Саидрахимов (-92 кг), соперником которого стал спортсмен из Беларуси Владислав Смягликов. Каждый раунд завершился в пользу узбекистанца, итоговый результат — чистая победа со счётом 5:0. В следующем этапе Саидрахимов сразится с казахстанцем Айбеком Оралбаем.





Третий по расписанию бой был у победителя юношеской Олимпиады-2018 Абдумалика Халакова (-60 кг). На пути к четвертьфиналу ему противостоял македонец Жасин Ляма. Халаков также завершил все раунды в свою пользу и одержал уверенную победу — 5:0. Его соперником по ¼ финала станет победитель пары представителей Словении и Панамы.





Главным событием вечера должен был стать бой Шахрама Гиясова (-71 кг) против боксёра из Казахстана Асланбека Шимбергенова. Оба спортсмена продемонстрировали высокую технику, но победа досталась казахстанцу, который был быстрее и сообразительнее, подчеркнули в AIBA. Действующий чемпион мира Шахрам Гиясов проиграл со счётом 5:0 и покинул турнир.

Расписание шестого дня

-48 кг: Нодиржон Мирзаахмедов — Рикки Несбитт (Ирландия);

-80 кг: Одилжон Асланов — Симоне Фиори (Италия);

-63 кг: Мужибилло Турсунов — Тайга Иманага (Япония);

-75 кг: Саиджамшид Жафаров — Юито Мариваки (Япония).