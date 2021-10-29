Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провёл видеоселекторное совещание по вопросам развития кластерной системы в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече, помимо реформ в сфере выращивания хлопчатника и зерна, также обсуждены меры по созданию дополнительных возможностей для плодоовощных кластеров и кооперативов.

Шавкат Мирзиёев анонсировал ряд инициатив в этой сфере. Среди них:

льготное кредитование плодоовощных кластеров и кооперативов через Фонд поддержки сельского хозяйства;

плодоовощных кластеров и кооперативов через на оборотный капитал плодоовощных кластеров фонд планируется выделить кредитные ресурсы по ставке 10% сроком на 1 год вместо коммерчерских кредитов в 20−24%;

со следующего года среди страховых компаний будет проводиться конкурс по страхованию овощей и фруктов от погодных рисков. Для кластеров и фермеров с экспортными контрактами 50% страховой премии будут покрываться государством;

Для кластеров и фермеров с экспортными контрактами планируется сократить 200 тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна. Они будут предоставляться населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе.

Президент заявил, что необходимо уделить особое внимание малообеспеченным семьям, обучить их ведению хозяйства и оказать соответствующую помощь.

Для этого на плодоовощные проекты на сумму до 100 млн сумов будут предоставлены кредиты на условиях программы «Каждая семья — предприниматель». Ссуды будут предоставляться на 7 лет с льготным периодом 3 года для выращивания фруктов, а для овощей — сроком 2 года. При этом с предпринимателей не будут требовать залог.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить инфраструктурой плодоовощные кластеры и перерабатывающие предприятия, а также создать агрологистические центры на основе государственно-частного партнерства.