Срок обязательной регистрации (постановки на учёт по месту пребывания) граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории России, может быть увеличен с 7 до 15 дней с даты въезда. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления президента, подготовленному Министерством внутренних дел Узбекистана.

Документ предполагает утверждение Соглашения между правительствами Узбекистана и России о порядке пребывания граждан Узбекистана на территории России и граждан России на территории Узбекистана, подписанное 17 июня в Ташкенте и Москве. Оно направлено на создание благоприятных условий для пребывания граждан государства одной страны на территории государства другой страны.

Как отмечает МВД Узбекистана, усложнение компетентными органами России порядка регистрации (оформление патента на осуществление трудовой деятельности) создало ряд трудностей для трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, становится причиной нарушения ими миграционного законодательства.

МВД России, подготовившее аналогичный законопроект, отмечает, что предлагаемый порядок регистрации в России уже применяется по отношению к гражданам Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.