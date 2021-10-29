26 и 27 октября в Москве компания Huawei провела конференцию «Цифровое сообщество 2021» (HDCC 2021). На ней ведущие эксперты ИКТ-отрасли, партнеры, представители власти и СМИ обсудили ключевые тренды цифровизации, а также потребности развития информационно-коммуникационных технологий в Евразии.

Делегация из Узбекистана приняла участие в мероприятии и ознакомилась с опытом развития цифрового сообщества в России, а также основными глобальными трендами цифровой трансформации.

Ежегодное региональное мероприятие «Цифровое сообщество 2021» открыл президент Huawei по региону Евразия Дэниел Чжоу со вступительной речью «Создаем ценность для ИКТ-индустрии вместе».

В своем выступлении Дэниел Чжоу отметил, что в рамках концепции «Сообщество единого цифрового будущего» компания Huawei продолжит инвестировать в страны Евразии, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития ИКТ-индустрии.





Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире. Более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB.

Облачный бизнес развивается стремительно. По версии аналитиков Gartner, Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации в Азии. В первой половине 2021 года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость. Выручка достигла 49,6 млрд долларов, а чистая прибыль составила 9,8%.

Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей.

Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.

«Интеллектуальный мир уже близко. Руководство стран Евразии идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему — это сотрудничество друг с другом. Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше», — отметил в конце своего выступления Дэниел Чжоу.

Конференция HDCC 2021 объединила ряд форумов, саммитов и пленарных сессий по таким направлениям, как создание облачной экосистемы, цифровая энергетика, стратегии цифровизации экономики и ее вызовы, улучшение пользовательского опыта операторами связи, стратегии создания экосистемы для конечных пользователей. В ходе мероприятия также была проведена выставка инновационных решений и технологий.

Тема цифровой энергетики и декарбонизации стала одной из основных на HDCC 2021 и была обсуждена на «Саммите цифровой энергетики для стран Евразии».

В 2020 году на цифровую экономику приходилось 43,7% мирового ВВП, что эквивалентно 32,6 трлн долларов США. Цифровая экономика растет беспрецедентными темпами. В то же время, в ответ на глобальное изменение климата, углеродная нейтральность стала важной задачей для стран во всем мире.

На сегодня 137 стран-участниц Конвенции ООН по климатическим изменениям, на которых приходится 80% мировых выбросов, взяли на себя обязательства по достижению нулевого уровня выбросов. Для ускорения цифровизации и декарбонизации энергетики в Huawei создано подразделение цифровой энергетики, объединяющее цифровые технологии для создания экологичного будущего.





Генеральный директор подразделения цифровой энергетики в Евразии Сюй Хай открыл мероприятие, подчеркнув приверженность департамента цифровой энергетики идее построения интеллектуального общества с низким уровнем выбросов углерода, необходимость сотрудничества с клиентами и партнерами для создания новых возможностей для повышения эффективности и устойчивого развития.

Получить более подробную информацию о мероприятии, а также посмотреть онлайн-запись трансляций можно на сайте Huawei.

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