Задолженность населения Узбекистана за поставленную тепловую энергию достигла 2,1 трлн сумов с учётом субсидии правительства за льготные тарифы населению. Об этом в четверг на брифинге в АИМК сообщил заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Курбон Турсунов.

По его словам, в результате этого у предприятий теплоснабжения образовался долг за газ, электроэнергию и холодную в размере 2,5 трлн сумов.

В рамках взыскания задолженностей 20 предприятий теплоснабжения выезжают на места и проводят разъяснительную работу с населением. В других случаях потребителям направляются письменные предупреждения, а также принимаются меры по принудительному взысканию через судебные органы.

«Часть населения, соблюдающая платёжную дисциплину, составляет 50−60%. Если в случае остальных 35−40% не будут приниматься вышеназванные меры, то возможности взыскания ограничены», — пояснил замминистра.

Напомним, с отопительного сезона 2020−2021 года вступил в силу новый порядок оплаты теплоснабжения. Расчеты с потребителями переведены на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода. По словам Курбона Турсунова, в будущем во всех проектах планируется устанавливать электронные счётчики, рассчитывающие стоимость в зависимости от температуры поставляемого тепла, то есть чем выше будет температура, тем дороже будет тариф.

«Когда понижается температура воздуха, мы должны повышать температуру отопления в системе теплоснабжения. Естественно, у предприятий увеличиваются расходы газа, но сумма, выплачиваемая населением, остаётся одинаковой. Например, плата за воду с температурой в 70 градусов составляет 148 сумов в день в Ташкенте. Такая же сумма за воду в 60 и 50 градусов. Если будет счётчик, то [потребитель] будет платить больше за высокую температуру, а если отопление холодное и некачественное, то меньше. Есть нижний порог, определяющий качество», — отметил замглавы МинЖКО.