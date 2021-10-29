Министр финансов Тимур Ишметов в интервью журналисту Райану Чилкоте (Ryan Chilcote) высказался о цели Узбекистана добиться инклюзивного экономического роста.

«Если вы посмотрите на предыдущую экономическую политику и статистику, у нас был очень хороший период, когда у нас был реально очень хороший рост. И никто не может отрицать это. Почти десяток лет у нас был рост [ВВП] на уровне 6−7% в год. Это очень хорошо, но рост не был инклюзивным, поэтому он делал счастливыми очень малую часть населения», — заявил он.

Глава Минфина отметил, что у правительства теперь есть понимание, что экономическая политика прошлых лет была ошибочной.

«Речь не просто о росте, а об инклюзивном росте, чтобы больше людей могли получить пользу от него. Поэтому необходимо увеличивать продуктивность, эффективность и создавать конкурентную среду, инвестировать в человеческий капитал, чтобы быть уверенным, что те молодые люди на самом деле получат базовые навыки, которые будут соответствовать требованиям бизнеса», — подчеркнул министр.

Тимур Ишметов отметил необычную ситуацию на рынке труда Узбекистана.

«У нас очень интересная ситуация. Мы сфокусированы на создании предприятий, они открываются, но нет достаточной квалифицированной рабочей силы. У нас большая рабочая сила, у нас есть уровень безработицы, но бизнес не может найти подходящих квалифицированных сотрудников», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что общая конечная цель государства — «сделать так, чтобы любой человек, окончивший школу, университет, имел возможность найти работу, и всё».

«Имеет ли значение, какие цифры мы увидим на бумагах по росту [ВВП]? Да, конечно, вы не можете это обеспечить, но опять же не нужно играть с цифрами. У нас был высокий уровень рост, но это не работало. Сейчас мы должны думать об эффективности, убедиться в том, что мы не играем с цифрами, знаем, что те цифры — это не конечная цель. Конечная цель — это обеспечить рабочие места», — заявил министр.

Тимур Ишметов ранее в интервью высказался о программе приватизации в Узбекистане.