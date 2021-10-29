В Янгиюле пресечена деятельность лиц, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег, сообщила пресс-служба СГБ.

Оперативное мероприятие по задержанию провели сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ташкентской области и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным СГБ, уроженец Кашкадарьинской области (1993 г. р.) в своем доме вместе с матерью и сожительницей занимался изготовлением поддельной национальной валюты.

В ходе оперативного мероприятия у них в качестве вещественного доказательства были изъяты 196 поддельных купюр номиналом 100 тысяч сумов на общую сумму 19,6 млн сумов, а также 2 компьютера, 2 цветных принтера, бумагорезка и другие канцелярские принадлежности.

В их доме также был обнаружен и изъят 1 пневматический пистолет.

Кроме того, были задержаны приехавшие для покупки фальшивой валюты ранее судимые двое жителей Нурабадского района Самаркандской области (1971 и 1984 г. р.)

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.