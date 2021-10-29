В четвёртый день чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия) в составе сборной Узбекистана выступили трое боксёров.
Первым на ринг вышел Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг), которому противостоял американец Джамал Харви. В достаточно равном бою решением судей победа досталась представителю США — 3:2.
В этот же день свой поединок также провёл Лазизбек Муллажонов (+92 кг), соперником которого стал иранский боксёр Пуриа Амири. Представитель Узбекистана, являющийся чемпионом мира среди военных, одержал уверенную победу и прошёл дальше — 5:0. В следующем этапе он сразится с англичанином Делишисом Орье.
В рамках вечерней программы четвёртого дня выступил и Асадхуджа Муйдинходжаев (-67 кг), который не оставил шансов палестинцу Ахмеду Харара — 5:0. Следующий бой узбекский боксёр проведёт против победителя пары из представителей Молдовы и Японии.
Расписание пятого дня
-52 kg: Шахобиддин Зоиров — Тамир Галанов (Сербия);
-92 kg: Мадияр Саидрахимов — Владислав Смахликау (Болгария);
-60 kg: Абдумалик Халков — Жасин Ляма (Македония);
-71 kg: Шахрам Гиясов — Асланбек Шимбергенов (Казахстан).