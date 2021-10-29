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30 и 31 октября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
30 и 31 октября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Три кинопремьеры, каток в Humo Arena, бесплатные бургеры, выставки и спектакли, детские шоу, много тематических вечеринок и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Последняя дуэль»
«Кощей. Начало»
«Помогите, я уменьшил своих друзей!»
Лучшие сериалы
лета 2021
Топ-15 самых ожидаемых
фильмов осени 2021
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Город
Каток в Humo Arena
Лучные бои в клубе
Hero park
Музыкальные вечера
в Samarqand Darvoza
Шоу-программа
«Дружба народов»
Соревнования
по «Джиу-Джитсу»
Открытие Mayor Tayyor
Моноспектакль «В поисках души»
Концерт группы
Maximum Jamoasi
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Выставки
Dixit Algorizmi
«Любимый город»
«Драгоценные мгновения»
8 line
«Созерцание»
«Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии»
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Дети
Детские шоу в Magic city
Детские шоу в Vega Centre
Хакатон в Гёте-институте
Детские шоу
в Kids Avenue
Мастер-класс в студии «Арт-База»
Детское шоу в Parus'e
Кулинарные
мастер-классы
в Coffeeboom’e
Мастер-классы
в Black Star Burger
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Театры
«Царская невеста»
I love you, but
«Как Колобок
ума-разума набирался»
«Сильва»
Знания
Творческие занятия в Toshkent Gullari School
Экскурсия по конноспортивному клубу
Игра «Квиз, плиз: про кино»
Творческие мастер-классы в Masterskaya
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Вечеринки
Вечеринки
в Barvixa Club
Вечеринки
в Dayako Restobar
Афиша вечеринок
в Fabis
Афиша вечеринок
в ресторане Velvet
Вечеринки в «Атмосфере»
Вечеринки в Gosty
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Вечеринки в баре
«Семь Пятниц»
Вечеринки в Queens
Арт-девичник
Pumpkin Chika
Вечеринка Yelloween в Maqom bar
Тематический вечер в суши-баре Kaizen
Тематический вечер в Khan Chapan
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