В Москве 27 октября состоялось 22-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова.

Был подчеркнут значительный прогресс, достигнутый в экономическом партнерстве двух стран. Количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала за 9 месяцев, составило свыше 200.





В настоящее время в Узбекистане реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше 14 млрд долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.

Отмечалось, что совместный узбекско-российский проектный офис, функцией которого является генерация инвестиционных предложений и формирование новых проектов для реализации, прорабатывает новый портфель из более чем 180 проектов на сумму порядка 9 млрд долларов.

Драйвером развития узбекско-российской торговли, отмечалось на встрече, может стать проект «Агроэкспресс» по ускоренной доставке сельскохозяйственной продукции в рефрижераторных железнодорожных составах. Планируется, что первая пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в середине ноября. «Наша общая задача — чтобы к 2030 году по железной дороге в наши страны поставлялся 1 млн тонн продукции», — сказал Максим Решетников.

В течение последних двух месяцев делегации руководителей 7 регионов Узбекистана посетили 20 регионов России, где провели предметные переговоры о перспективах сотрудничества. Было согласовано, что для дальнейшего расширения межрегиональных связей в ближайшее время будут дополнительно организованы взаимные поездки руководителей регионов Узбекистана и России для проработки новых проектов промышленной кооперации и заключения торговых контрактов.

Особое внимание было также уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству, в частности, взаимодействию в сфере образования. В настоящий момент в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В Ташкенте 1 октября открылся филиал ВГИКа. В ближайшей перспективе ожидается открытие филиалов ещё двух вузов — Университета дизайна и технологий имени Косыгина и Московского государственного университета геодезии и картографии.

На встрече были обозначены перспективы для углубления сотрудничества в отраслях энергетики, фармацевтики и машиностроения. Российские компании примут активное участие в модернизации предприятий горно-металлургической промышленности Узбекистана и реализации совместных проектов в областях машиностроения и станкостроения.

Кроме того, планируется последовательно наращивать объемы производства автомобилей и сельскохозяйственной техники по российским технологиям на базе производственных мощностей Узбекистана. Рассмотрены возможности для привлечения российских инвестиций для модернизации энергогенерирующих мощностей в Узбекистане и реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.

Стороны договорились об активизации работы всех девяти подкомиссий МПК, а также согласован вопрос создания двух новых подкомиссий по инновациям и цифровым технологиям и в сфере трудовой миграции.